النقل: منع دخول وخروج الشاحنات المخالفة

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أكد مدير عام التواصل بالهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، منع دخول وخروج الشاحنات المخالفة لمبادرة تصحيح الأوضاع من المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى إلى تنظيم قطاع النقل.
فيديو | مدير عام التواصل بالهيئة العامة للنقل صالح الزويد: مبادرة تصحيح الأوضاع التشجيعية التي أطلقتها الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع النقل وستمنع دخول الشاحنات المخالفة وخروجها من المنافذ الجمركية #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/NGd0GPybEXقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 2, 2022
وقال مدير التواصل بالهيئة العامة للنقل، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن قطاع نقل البضائع هو قطاع حيوي تستفيد منه عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، ويخدم جهات عدة.
لفت الزويد إلى أن هناك مبادرات عديدة تخص الشاحنات، منها ما يخص تنظيم عمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، مثل برنامج تنظيم دخول المدن عن طريق حجز المواعيد، أو برنامج لعبور المدن، وهي مبادرات هدفها تطوير هذا القطاع.
أكد الزوييد أن هناك مجموعة من الإجراءات، منها اشتراط تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من هيئة النقل، والالتزام بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة في كل رحلة للشاحنة.
واستطرد: وكذلك منع دخول أو خروج الشاحنات للمنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما لم تكن البضائع أو الشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه، أو يكون لديه ترخيص بنقل البضائع.