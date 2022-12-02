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وفق مبادرة تصحيح الأوضاع

النقل: منع دخول وخروج الشاحنات المخالفة

2022-12-02 الساعة 7:02
النقل: منع دخول وخروج الشاحنات المخالفة
المواطن - الرياض

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أكد مدير عام التواصل بالهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، منع دخول وخروج الشاحنات المخالفة لمبادرة تصحيح الأوضاع من المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى إلى تنظيم قطاع النقل.

قطاع حيوي

وقال مدير التواصل بالهيئة العامة للنقل، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن قطاع نقل البضائع هو قطاع حيوي تستفيد منه عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، ويخدم جهات عدة.

لفت الزويد إلى أن هناك مبادرات عديدة تخص الشاحنات، منها ما يخص تنظيم عمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، مثل برنامج تنظيم دخول المدن عن طريق حجز المواعيد، أو برنامج لعبور المدن، وهي مبادرات هدفها تطوير هذا القطاع.

إجراءات جديدة

أكد الزوييد أن هناك مجموعة من الإجراءات، منها اشتراط تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من هيئة النقل، والالتزام بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة في كل رحلة للشاحنة.

واستطرد: وكذلك منع دخول أو خروج الشاحنات للمنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما لم تكن البضائع أو الشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه، أو يكون لديه ترخيص بنقل البضائع.

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