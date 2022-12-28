النقل: 50 ألف ريال غرامة لكل معتدٍ على الطرق المنفذة

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حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خطورة التعدي على أي من أجزاء الطرق المنفذة من قبلها أو أحرامها بضمها لملكه بقصد تملكها بطريقة غير مشروعة.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يتم معاقبة المخالف بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال 50 ألف ريال، وذلك وفقًا لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.
وأكدت الوزارة، على أهمية الالتزامات العقدية لمقاول الصيانة تشمل سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق ومعالجته فور وقوعه، والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير.