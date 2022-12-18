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معلومات خاطئة يتم الترويج لها منذ سنوات

النمر يفند شائعات صحية عن السكر والمياه والميكروويف

2022-12-18 الساعة 12:46
النمر يفند شائعات صحية عن السكر والمياه والميكروويف
المواطن - فريق التحرير

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نفى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله من شائعات صحية حول السكر والمياه في العلب البلاستيكية .

معلومات خاطئة

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: تحذير.. انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي معلومة مفادها أنّ (السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكروويف تسبب الأمراض الخبيثة…الخ).

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شائعات تتكرر

وأضاف النمر، أن من روج لهذه الشائعات، اختلق لهذه المعلومات الخاطئة مؤتمراً أسماه مؤتمر برلين للأمراض الخبيثة…وهذه الإشاعة تتكرر منذ خمس سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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