النمر يفند شائعات صحية عن السكر والمياه والميكروويف

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نفى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله من شائعات صحية حول السكر والمياه في العلب البلاستيكية .
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: تحذير.. انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي معلومة مفادها أنّ (السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكروويف تسبب الأمراض الخبيثة…الخ).
وأضاف النمر، أن من روج لهذه الشائعات، اختلق لهذه المعلومات الخاطئة مؤتمراً أسماه مؤتمر برلين للأمراض الخبيثة…وهذه الإشاعة تتكرر منذ خمس سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي.