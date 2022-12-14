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ضار جدًا على الساعة البيولوجية

النوم في فترة العصر والمغرب يؤدي للسمنة والسكري والضغط

2022-12-14 الساعة 5:54
النوم في فترة العصر والمغرب يؤدي للسمنة والسكري والضغط
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري طب السمنة والأسرة الدكتور صالح الراجحي، أن النوم في فترة العصر والمغرب ضار جدًا ويؤدي إلى أمراض عدة كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

ضار للساعة البيولوجية

وقال الراجحي خلال مداخلة مع نشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن النوم خلال فترة العصر والمغرب يعد أمرًا سيئًا وضارًا، فهو غير مناسب من الناحية الفسيولوجية والساعة البيولوجية لجسم الإنسان.

وأضاف أن الساعة البيولوجية تبدأ من ظهور الفجر حتى المغرب، مؤكدًا أن النوم في فترة العصر لا تسمى قيلولة فالقيلولة تبدأ قبل الظهر بساعة وحتى الظهر.

وأكد أن الأبحاث أكدت أن هذا النوم يتسبب في أكثر الأمراض التي نراها الآن مثل السمنة والسكري (النوع الثاني)، ارتفاع ضغط الدم، واختلال توازن الفيتامينات.

خطورة سهر الأمهات

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور صالح الراجحي، أن أغلب الأمهات اللاتي تسهرن الليل معرضات لخطر الإصابة بالسمنة وتكيس المبايض وعدم القدرة على الإنجاب وحب الشباب والسرطانات.

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