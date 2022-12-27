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وغرامة تصل إلى مليون ريال

النيابة العامة: السجن 3 سنوات عقوبة غش المنتجات

2022-12-27 الساعة 6:39
النيابة العامة: السجن 3 سنوات عقوبة غش المنتجات
المواطن - فريق التحرير

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أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة غش المنتجات، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المنتج المغشوش

وأكدت النيابة العامة أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات.

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عقوبة غش المنتجات

وأشارت في إنفوجراف صادر عنها إلى أن العقوبة تأتي إذا اقترن فعل الخداع – أو الشروع فيه – باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله وفحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ولفتت إلى أن العقوبة تتمثل في دفع غرامة تصل إلى مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

عقوبة المنتج المغشوش

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