النيابة العامة تحقق مع وافد انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر إجراءات التحقيق مع وافد انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص من الجهات المختصة.

وقالت النيابة إن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام الوافد بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية.

وشددت النيابة على صون الحماية الجنائية تجاه بعض الممارسات الطبية ورعايتها للمصالح المحمية في نطاقها والحفاظ على الصحة العامة للأفراد وسلامتها.