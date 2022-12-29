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في عدة مدن بالمملكة

النيابة العامة تعلن توفر 49 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية للجنسين

2022-12-29 الساعة 9:50
النيابة العامة تعلن توفر 49 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت النيابة العامة توفر (49) وظيفة إدارية وتقنية وهندسية (رجال / نساء) في عدة مدن بالمملكة، للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف

م

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مسمى الوظيفة الشاغرة

المرتبة

 

مقر الوظيفة

العدد

1

باحث إحصاء

7

الرياض

4

2

فني دعم

7

الجوف

1

3

فني دعم

7

الدمام

1

4

فني دعم

7

الرياض

5

5

فني دعم

7

القريات

1

6

فني دعم

7

المدينةالمنورة

1

7

فني دعم

7

جازان

1

8

فني دعم

7

عرعر

1

9

محلل نظم

7

الرياض

2

10

مطور برامج

7

الرياض

4

11

مطور برامج

7

المدينةالمنورة

1

12

مهندس معماري مساعد

7

الرياض

1

13

باحث تطوير إداري مساعد

6

الرياض

2

14

باحث قانوني مساعد

6

الرياض

5

15

مأمور وثائق ومحفوظات

6

الرياض

1

16

مترجم لغة اردو

6

الرياض

1

17

مترجم لغة اردو

6

الطائف

1

18

مترجم لغة اردو

6

بريده

1

19

مترجم لغة اردو

6

جازان

1

20

مترجم لغة اردو

6

خميس مشيط

1

21

مترجم لغة اردو

6

مكة المكرمة

1

22

مترجم لغة إنجليزية

6

الجوف

1

23

مترجم لغة إنجليزية

6

الدمام

1

24

مترجم لغة إنجليزية

6

الرياض

3

25

مترجم لغة هندية

6

الدمام

1

26

مترجم لغة هندية

6

المدينة المنورة

1

27

مترجم لغة هندية

6

مكة المكرمة

1

28

مساعد مراجع

6

الرياض

4

 

 

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:
– خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة).
– تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.  الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء الساعة التاسعة (صباحاً)  بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م وينتهي التقديم يوم السبت الساعة 11:59 (مساءً) بتاريخ 1444/06/14هـ الموافق 2023/01/07م (مدار (24) ساعة).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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