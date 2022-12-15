النيابة العامة: نظام حماية الطفل يقيه من الإيذاء والإهمال

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين
أكدت النيابة العامة، أن صون حق الطفل يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية وتوسيع فرص بلوغه لسن الرشد بكل نضوج.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، الأهداف الأربعة التي يسعى إليها نظام حماية الطفل والتي تتمثل في التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
كما يهدف النظام إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره.
ويهدف أيضًا ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، فضلًا عن نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.