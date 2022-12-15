Icon

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من أجل تلبية احتياجاته الأساسية

النيابة العامة: نظام حماية الطفل يقيه من الإيذاء والإهمال

2022-12-15 الساعة 6:38
النيابة العامة: نظام حماية الطفل يقيه من الإيذاء والإهمال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت النيابة العامة، أن صون حق الطفل يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية وتوسيع فرص بلوغه لسن الرشد بكل نضوج.

أهداف نظام حماية الطفل

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، الأهداف الأربعة التي يسعى إليها نظام حماية الطفل والتي تتمثل في التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

قد يهمّك أيضاً
Img

بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

Img

موسيماني لجماهير الأهلي: أنتظر رؤيتكم في المدرجات

أشكال الإيذاء والإهمال

كما يهدف النظام إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره.

ويهدف أيضًا ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، فضلًا عن نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

نظام حماية الطفل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم