النيابة العامة: نظام حماية الطفل يقيه من الإيذاء والإهمال

أكدت النيابة العامة، أن صون حق الطفل يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية وتوسيع فرص بلوغه لسن الرشد بكل نضوج.

أهداف نظام حماية الطفل

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، الأهداف الأربعة التي يسعى إليها نظام حماية الطفل والتي تتمثل في التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

أشكال الإيذاء والإهمال

كما يهدف النظام إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان أو من غيره.

ويهدف أيضًا ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، فضلًا عن نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.