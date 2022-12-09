النيابة تذكر بمقولة محمد بن سلمان في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

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ذكرت النيابة العامة بمقولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بشأن محاربة الفساد، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة.
ونقلت النيابة عبر حسابها بموقع تويتر مقولة ولي العهد التي قال فيها: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير أو أيًّا كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكاملة سوف يحاسب”.
وأضافت النيابة: “أن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تُقوِّض المجتمعات وتَحُول دون نهضتها”.
وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دومًا أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، كما تشدد على أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظامًا بكل حزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام.