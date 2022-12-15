Icon

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
العالم يشيد بالفوز التاريخي الذي لا تزال أصداؤه تتردد في كل مكان

الهجوم على الأخضر ورينارد مثير للاشمئزاز

2022-12-15 الساعة 9:03
الهجوم على الأخضر ورينارد مثير للاشمئزاز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي سلطان السيف أن الهجوم على المنتخب السعودي والمدرب الفرنسي رينارد مثيراً للاشمئزاز فقط لأنه لم يضم عنصراً أو عنصرين.

وأضاف السيف، في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الأخضر ونشر الجهل” أن البعض استغل ذلك لتفريغ طاقة انتماءاته تجاه “الأخضر” متناسين أنه لا يوجد منتخب واحد من بين الـ32 منتخباً حضر إلى البطولة بقائمة متفق على مثاليتها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

Img

الاتحاد البرتغالي ينفي تهديد رونالدو بمغادرة المنتخب

العالم يشيد بالأخضر

وتابع الكاتب “لا أجد سبباً لحالة الاحتقان الكبيرة التي يظهر بها عدد من المحسوبين على الإعلام أو النقد –كما يُقدَّمون- بعد خروج المنتخب السعودي برأس مرفوعة من كأس العالم 202، وحين أقول إن رأس “الأخضر” مرفوعة فإني أعي تماماً أبعاد هذا الوصف”.

وأضاف “ففي وقت كان العالم كله يشيد بالمنتخب السعودي بدءاً بالفوز التاريخي الذي لاتزال أصداؤه تتردد في كل مكان، ومروراً بالأداء الرفيع الذي قدمه أمام بولندا وانتهاء بمواجهة المكسيك وخصوصاً في شوطها الأول. كان البعض يتحين الفرص ليلمز ويغمز في قناة اختيارات المدرب هيرفي رينارد تارة وأخرى تجاه بعض نجوم “منتخب الوطن”، فيما لم يكن رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل بمنأى عن الهجوم لمجرد أنه قال “إن العالم أصبح يعرف أن لدى السعوديين كرة قدم”.

لدينا كرة قدم حقيقية ومتطورة

وقال “نعم أدرك العالم أن لدينا كرة قدم حقيقية ومتطورة على الرغم من كل العيوب والنواقص التي لا تزال بحاجة لمعالجة إن على صعيد تأسيس اللاعبين أو تكوينهم البدني والذهني أو حتى من ناحية النقاش حول عدد اللاعبين الأجانب في الدوري والمسابقات والمنتخبات وغيرها”.

وتابع “كان الهجوم على الفرنسي رينارد مثيراً للاشمئزاز فقط لأنه لم يضم عنصراً أو عنصرين، فيما البعض استغل ذلك لتفريغ طاقة انتماءاته تجاه “الأخضر” متناسين أنه لا يوجد منتخب واحد من بين الـ32 منتخباً حضر إلى البطولة بقائمة متفق على مثاليتها”.

إصابات صنعت خللاً فارقاً

وأضاف “صحيح أن رينارد ارتكب أخطاء في إدارة مواجهة المكسيك، لكن أي نوع من تلك الأخطاء له ما يبرره ذلك أن المنتخب السعودي وحده من بين كل الفرق الذي تعرض لظروف وإصابات وإيقافات صنعت خللاً كبيراً وفارقاً في قائمته الأساسية في كل مواجهة، وبالتالي فإن ذلك السيناريو لم يكن ليتخيل حدوثه أي مدرب أو مشجع حتى”.

مقارنات غير منصفة

وختم الكاتب بقوله “الأسوأ من ذلك أن يعقد أولئك المحسوبون على النقد والإعلام الرياضي المقارنات بين منتخبنا وما يقدمه المنتخب المغربي من أداء ونتائج تاريخية، في وقت يجهل هؤلاء العوامل الديموغرافية والجغرافية المتمثلة بقرب المغرب ومعها تونس والجزائر من القارة الأوروبية، الأمر الذي ساهم في حضور اللاعبين من الدول الثلاث تحديداً في الدوريات الأوروبية إن باعتبارهم من مواليد بلدان مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا وهولندا أو من خلال تواجدهم بالقرب من أعين الكشافين الأوروبيين، علاوة على الجانب الاقتصادي، وهي المقارنات التي لا تستقيم، فيما تبرهن على الجهل الذي ينشره أصحاب هذا الطرح”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
جونشالو راموس صاحب أول هاتريك في مونديال...
كأس العالم

جونشالو راموس صاحب أول هاتريك في مونديال...

كأس العالم
ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة...
السعودية اليوم

ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة...

السعودية اليوم
مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال وأوروجواي مساء...
حصاد اليوم

مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال وأوروجواي مساء...

حصاد اليوم
مدرب كرواتيا: أعجبني مستوى الأخضر
آخر الاخبار

مدرب كرواتيا: أعجبني مستوى الأخضر

آخر الاخبار
جستنيه يشيد بنجم الكاميرون المحترف بالدوري السعودي
الرياضة

جستنيه يشيد بنجم الكاميرون المحترف بالدوري السعودي

الرياضة
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
خالد الفالح: قطاع السياحة يؤثر على مختلف...
آخر الاخبار

خالد الفالح: قطاع السياحة يؤثر على مختلف...

آخر الاخبار