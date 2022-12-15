الهدف من الشراكة بين التعليم والثقافة تخريج 20 ألف متخصص

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كشفت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، عن أهداف الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة.
فيديو | متحدثة التعليم ابتسام الشهري:قد يهمّك أيضاً
الهدف من الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في المجالات الثقافية من التعليم العالي والتدريب التقني والمهني خلال 5 سنوات#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/un6VYrw6qj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022
وقالت الشهري في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الخميس: الهدف من الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في المجالات الثقافية من التعليم العالي والتدريب التقني والمهني خلال 5 سنوات.
وتابعت: الشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى سيكون لها أثر كبير، وسنرى آثارها الإيجابية بحلول العام 2026.
وأضافت: سيتم تقديم أنشطة ثقافية للطلاب والطالبات بهدف أن 5% من التعليم العام يختارون تخصصهم ويعملون في المجالات الثقافية.
وتابعت: سيكون 120 مؤسسة تدريبية في مجالات الثقافة والفنون، أيضًا سيكون هناك دعم للهواة بحيث يكون أكثر من 14% من الشعب مرتبطة بالثقافة.