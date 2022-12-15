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خلال 5 سنوات

الهدف من الشراكة بين التعليم والثقافة تخريج 20 ألف متخصص

2022-12-15 الساعة 11:38
الهدف من الشراكة بين التعليم والثقافة تخريج 20 ألف متخصص
المواطن - فريق التحرير

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كشفت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، عن أهداف الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة.

وقالت الشهري في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الخميس: الهدف من الشراكة بين وزارتي التعليم والثقافة تخريج أكثر من 20 ألف متخصص في المجالات الثقافية من التعليم العالي والتدريب التقني والمهني خلال 5 سنوات.

وتابعت: الشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى سيكون لها أثر كبير، وسنرى آثارها الإيجابية بحلول العام 2026.

أنشطة ثقافية

وأضافت: سيتم تقديم أنشطة ثقافية للطلاب والطالبات بهدف أن 5% من التعليم العام يختارون تخصصهم ويعملون في المجالات الثقافية.

وتابعت: سيكون 120 مؤسسة تدريبية في مجالات الثقافة والفنون، أيضًا سيكون هناك دعم للهواة بحيث يكون أكثر من 14% من الشعب مرتبطة بالثقافة.

 

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