Icon

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة

الهلال الأحمر بمكة المكرمة يتأهب بـ 98 مركزًا إسعافيًّا

2022-12-11 الساعة 9:33
الهلال الأحمر بمكة المكرمة يتأهب بـ 98 مركزًا إسعافيًّا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، جاهزيته القصوى وذلك تزامنًا مع تحذير المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لبعض محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير فرع الهيئة، د. مصطفي بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزًا اسعافيًّا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

قد يهمّك أيضاً
Img

كين وهندرسون وبيلينجهام وفودين يكتبون التاريخ للإنجليز

Img

جستنية يعتذر لنادي أبها : معلومات مغلوطة لم أوفق فيها

الحيطة والحذر

وناشد بلجون جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث- لا قدر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

تلقي الاتصالات

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم