الهلال الأحمر بمكة المكرمة يتأهب بـ 98 مركزًا إسعافيًّا

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، جاهزيته القصوى وذلك تزامنًا مع تحذير المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لبعض محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير فرع الهيئة، د. مصطفي بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزًا اسعافيًّا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

الحيطة والحذر

وناشد بلجون جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث- لا قدر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

تلقي الاتصالات

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.