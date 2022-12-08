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فرقه تجاوب معها بكل كفاءة ومهنية

الهلال الأحمر بمكة يباشر 19 ألف حالة خلال نوفمبر

2022-12-08 الساعة 2:41
الهلال الأحمر بمكة يباشر 19 ألف حالة خلال نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر نوفمبر عام 2022، والتي بلغ عددها 19638 حالة إسعافية تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

تنوع البلاغات

وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت ما بين حوادث مرورية وحالات مرضية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وبآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات 9672 حالة إسعافية، بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية 6482 حالة، فيما وصلت حالات أخرى لـ 3920 حالة.

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طرق البلاغ

ونوّهت الهيئة بأن غرفة القيادة والتحكم تستقبل البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر

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