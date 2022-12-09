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مكة المكرمة كانت أكثر المناطق

الهلال الأحمر يباشر 16200 حالة تصادم مروري في نوفمبر

2022-12-09 الساعة 7:05
الهلال الأحمر يباشر 16200 حالة تصادم مروري في نوفمبر
المواطن - واس

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نجحت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، في مباشرة أكثر من 64 ألف حالة بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي 2022، حيث نقلت 45280 حالة إلى المنشآت الطبية المختلفة.

وأوضحت الهيئة أن أعلى 3 حالات تمت مباشرتها بمختلف المناطق، هي الحالات المرضية بواقع 24 ألف حالة، تلتها الحالات الناتجة عن التصادم المروري بواقع 16200 حالة، وأخيرًا الغياب عن الوعي بواقع 10 آلاف حالة.

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منطقة مكة المكرمة

وأضافت: “أن منطقة مكة المكرمة كانت أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 19638 حالة، بينها 9672 حالة مرضية و6482 ناتجة عن التصادم المروري، و3920 حادث لا يمكن الوصول إليه، تلتها منطقة الرياض بـ17168 حالة تمت مباشرتها، بينها 4925 حالة ناتجة عن التصادم المروري و4777 حالة مرضية و4168 حالة غياب عن الوعي, أما المنطقة الشرقية فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 7476 حالة، بينها 2518 حالة مرضية و1234 تصادم مروري و906 غياب عن الوعي، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ5684 حالة تمت مباشرتها، بينها 2193 حالة مرضية و823 مشاكل في التنفس و784 غياب عن الوعي.

منطقة عسير

فيما جاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 3832 حالة، بينها 937 حالة مرضية، و680 تصادم مروري و564 مشاكل في التنفس، تلتها منطقة القصيم بواقع 2822 حالة، بينها 925 حالة مرضية و398 حالة ناتجة عن التصادم المروري و344 حالة ناتجة عن فقدان الوعي.

منطقة جازان

وجاءت منطقة جازان كسابع أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 1984 حالة، بينها 634 حالة مريضة و377 تصادم مروري و236 غياب عن الوعي، تلتها في ذلك منطقة تبوك بواقع 1809 حالة، بينها 652 شخص مريض و310 تصادم مروري و189 غياب عن الوعي.

منطقة حائل

تلى ذلك منطقة حائل بواقع 1560 حالة تمت مباشرتها، كانت أعلى الحالات فيها المرضية بـ393 حالة ثم التصادم المروري بـ250 حالة و177 حالة غياب عن الوعي، وجاءت في الترتيب التالية منطقة الجوف بواقع 822 حالة، بينها 245 حالة مرضية، و158 تصادم مروري و151 غياب عن الوعي.

منطقة الباحة

وحلت منطقة الباحة في الترتيب التالي بواقع 775 بينها 311 شخص مريض و138 تصادم مروري و67 حالة ناتجة عن مشاكل بالتنفس، تلتها منطقة نجران بواقع 735 حالة بينها 292 شخص مريض و107 تصادم مروري و72 مشاكل بالتنفس، بينما حلت منطقة الحدود الشمالية كأقل منطقة من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 579 حالة بينها 254 حالة مرضية و78 تصادم مروري و77 غياب عن الوعي.

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