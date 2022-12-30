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تزامنًا مع الحالة المطرية

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته بالمسجد الحرام

2022-12-30 الساعة 7:28
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الهلال الأحمر يرفع جاهزيته بالمسجد الحرام، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

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وقالت الإمارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: الهلال الأحمر يرفع جاهزيته بـ المسجد الحرام، تزامنًا مع الحالة المطرية.

6 تنبيهات

من جانب آخر، أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 6 تنبيهات وتعليمات آمنة عند هطول الأمطار بكثافة على العاصمة المقدسة؛ حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

وتأتي تنبيهات الأمانة التي يتم بثها على مدار الساعة عبر قنواتها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلدياتها الفرعية والمرتبطة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام “بلدي”، من خلال نشر فِرق العمل والمُعِدَّات الموزعة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة؛ حيث تم تجهيز 52 صهريجًا لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و146 غرافًا، و89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات؛ للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة، مشيرة إلى ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الجهات المعنية باتباع عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

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