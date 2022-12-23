الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 للمرة الثالثة في تاريخه.

مشاركة الهلال بكأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ترشيح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، باعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2021، وذلك لعدم استكمال النسخة الحالية من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير، بمشاركة 3 فرق عربية، وهي؛ الهلال، الوداد والأهلي المصري، بجانب ريال مدريد، فلامنجو، سياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي.

موعد جديد مع العالمية

وهنأ حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الزعيم بعد تأكد مشاركته في البطولة، وعلق قائلًا: “نراكم في فبراير المقبل في المغرب ضمن منافسات كأس العالم للأندية”.

وأعاد حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، نشر تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وعلق قائلًا: “الموعد يتجدّد مع العالمية”، وسط تفاعل كبير من جماهير الأزرق التي أكدت أن الفريق كان يستحق المشاركة بمونديال الأندية.

وسبق أن شارك الزعيم في مونديال الأندية مرتين من قبل في عامي 2019 و2021، واحتل المركز الرابع فيهما، ويطمح للتألق في النسخة الحالية، والتتويج بميدالية للمرة الأولى في تاريخه.