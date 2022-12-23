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يُشارك بكأس العالم للأندية

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

2022-12-23 الساعة 4:31
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
المواطن - مروة نبيل

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 للمرة الثالثة في تاريخه.

مشاركة الهلال بكأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ترشيح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، باعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2021، وذلك لعدم استكمال النسخة الحالية من البطولة القارية.

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تتويج الهلال بآسيا 2021
جان من تتويج الزعيم بآسيا 2021

ومن المقرر أن تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2022 في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير، بمشاركة 3 فرق عربية، وهي؛ الهلال، الوداد والأهلي المصري، بجانب ريال مدريد، فلامنجو، سياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

موعد جديد مع العالمية

وهنأ حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الزعيم بعد تأكد مشاركته في البطولة، وعلق قائلًا: “نراكم في فبراير المقبل في المغرب ضمن منافسات كأس العالم للأندية”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وأعاد حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، نشر تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وعلق قائلًا: “الموعد يتجدّد مع العالمية”، وسط تفاعل كبير من جماهير الأزرق التي أكدت أن الفريق كان يستحق المشاركة بمونديال الأندية.

وسبق أن شارك الزعيم في مونديال الأندية مرتين من قبل في عامي 2019 و2021، واحتل المركز الرابع فيهما، ويطمح للتألق في النسخة الحالية، والتتويج بميدالية للمرة الأولى في تاريخه.

الهلال - كأس الملك
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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