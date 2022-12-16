الهلال لا يعرف الخسارة ضد الباطن

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد نظيره الباطن، وتحقيق الفوز في مباراتهما اليوم بدوري روشن السعودي.

الهلال ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الباطن، عند الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

أبرز أرقام الفريقين

ولعب الهلال ضد الباطن 10 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر أي لقاء من قبل، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، وانتهت أكبر نتيجة بينهما بفوز الزعيم بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أكثر فرق دوري روشن السعودي تمريرًا للكرات الطويلة هذا الموسم، فيما يُعتبر الزعيم الأقل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز 5 مرات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرتين وخسر مرة، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا، واستقبل 5 أهداف.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تراجع المستوى هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي فوز، مكتفيًا بتعادل وحيد وخسر 7 مرات، وسجل هدفًا واحدًا، واهتزت شباكه 23 مرة.