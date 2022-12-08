الهلال متأخر أمام نيوكاسل بهدفين في الشوط الأول

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أنهى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الشوط الأول من مباراة الهلال متقدمًا بهدفين دون رد، ضمن مباراة كأس موسم الدرعية 2022.
د43' الهدف الثاني لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 2 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/jg4qOar2nw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
الفريق الإنجليزي بادر بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.
وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.
د7' الهدف الأول لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 1 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/8wUp7uZbcz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022