الهلال متأخر أمام نيوكاسل بهدفين في الشوط الأول

أنهى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الشوط الأول من مباراة الهلال متقدمًا بهدفين دون رد، ضمن مباراة كأس موسم الدرعية 2022.

الأزرق متأخر بثنائية

الفريق الإنجليزي بادر بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.

وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.