Icon

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل ديربي الجولة العاشرة

الهلال يتفوق على النصر في مرسول بارك

2022-12-24 الساعة 1:31
الهلال يتفوق على النصر في مرسول بارك
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على نظيره النصر.

الهلال يواجه النصر

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

Img

20 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزعيم صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

تفوق هلالي في مرسول بارك

وتُعد مباراة النصر ضد الهلال المقبلة هي السابعة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، حيث بدأ الاستاد في احتضان الديربي عام 2018، وخيم التعادل على نتيجة المواجهة الأولى.

مصطفى غربال - ديربي النصر والهلال
جانب من مباراة سابقة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز مرتين على ملعب مرسول بارك، قبل أن يُحقق الزعيم الفوز في 3 مباريات متتالية، ما يحفز لاعبيه للحفاظ على سلسلة انتصاراته والتقدم في الترتيب.

وفي السياق ذاته، يملك المدير الفني للأزرق، رامون دياز مسيرة مميزة ضد النصر، حيث إنه لم يخسر أي ديربي مع الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مدرب الهلال رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...
حصاد اليوم

كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب...

حصاد اليوم
وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...
حصاد اليوم

وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16

الرياضة
إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...
الرياضة

إصابات الركبة تضرب منتخب البرازيل قبل مواجهة...

الرياضة
سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان
السعودية اليوم

سفير المملكة بالخرطوم: حريصون على استقرار السودان

السعودية اليوم
المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...
السعودية اليوم

المرور يحذر من مخالفة عقوبتها تصل لـ...

السعودية اليوم
عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس
العالم

عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين روس

العالم