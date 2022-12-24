الهلال يتفوق على النصر في مرسول بارك

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على نظيره النصر.

الهلال يواجه النصر

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزعيم صاحب المركز الثالث.

تفوق هلالي في مرسول بارك

وتُعد مباراة النصر ضد الهلال المقبلة هي السابعة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، حيث بدأ الاستاد في احتضان الديربي عام 2018، وخيم التعادل على نتيجة المواجهة الأولى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز مرتين على ملعب مرسول بارك، قبل أن يُحقق الزعيم الفوز في 3 مباريات متتالية، ما يحفز لاعبيه للحفاظ على سلسلة انتصاراته والتقدم في الترتيب.

وفي السياق ذاته، يملك المدير الفني للأزرق، رامون دياز مسيرة مميزة ضد النصر، حيث إنه لم يخسر أي ديربي مع الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري المحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).