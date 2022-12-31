الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

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أنهى نادي الهلال، الشوط الأول من مباراة ضمك متفوقًا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د38' بعد تمريرة ناصر
إيغالو يسجل هدف على طريقته⚽
الهلال 1 × 0 ضمك#الهلال_ضمك | #SSC pic.twitter.com/LOTRYcuLc7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
وبدأ أزرق الرياض، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد النيجيري أوديون إيغالو يُسجل الهدف الأول لأزرق الرياض سريعًا في الدقيقة الـ3 لكن مدافع ضمك أبعدها قبل دخولها للمرمى.
وفي الدقيقة الـ25، كاد محمد كنو يُسجل الهدف الأول لـ أزرق الرياض من ضربة رأسية ولكنها مرت بسلام على مرمى حارس ضمك.
وعند حلول الدقيقة الـ38 وبعد عمل جماعي مميز من علي البليهي وناصر الدوسري، سجل إيغالو هدف التقدم للأزرق بطريقة مميزة.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.