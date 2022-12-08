الهلال يخسر ودية نيوكاسل بخماسية

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خسر نادي الهلال ودية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بخماسية دون رد، وذلك في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض على كأس موسم الدرعية.
د86' الهدف الخامس لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️قد يهمّك أيضاً
الهلال 0 × 5 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/PsSIqtydAM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
وفي الشوط الأول، بادر الفريق الإنجليزي بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.
وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق نيوكاسل ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب ذاته رابع الأهداف في الدقيقة الـ81.
واختتم ديلان ستيفنسون أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس لـ نيوكاسل في الدقيقة الـ87، ليفوز الفريق الإنجليزي ببطولة كأس الدرعية على حساب الهلال.
د7' الهدف الأول لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 1 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/8wUp7uZbcz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
د43' الهدف الثاني لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 2 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/jg4qOar2nw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
د76' الهدف الثالث لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 3 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/BRISFk21SV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
د81' الهدف الرابع لنيوكاسل الإنجليزي!⚽️
الهلال 0 × 4 نيوكاسل#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/jMWJVnPT0F
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022