الهلال يسعى لضم أندي ديلور

يسعى نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لضم المهاجم الجزائري أندي ديلور، لرغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي.

أندي ديلور يرغب في الرحيل

وذكر موقع nicematin الفرنسي: “أندي ديلور يشعر بالإحباط، بعدما وعدته إدارة نيس برئاسة جان بيير ريفيير بمنحه مكافأة مالية حال تسجيله 3 أهداف في الموسم الماضي ضد رين، ولكنه لم يحصل عليها”.

وأضاف: “يبحث أندي ديلور حاليًا عن الرحيل عن نيس خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بالخروج على سبيل الإعارة، حيث إن هناك أندية ترغب في ضمه، مثل الهلال وفيونتينا وساليرنيتانا من إيطاليا، ومارسيليا ورين ولانس الفرنسيين”.

وكان أندي ديلور صاحب الـ31 عامًا يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونبيلييه، قبل الانضمام إلى نيس في صيف عام 2021، وخاض 12 مباراة معه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل خلالها 5 أهداف.

الهلال ممنوع من قيد اللاعبين

ويُعاني الهلال من عقوبة المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع نادي النصر في آن واحد.

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن إمكانية إصدار الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية لقرار بالعفو؛ يُتيح لنادي الهلال تسجيل اللاعبين في الميركاتو الشتوي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم التي ستُقام في المغرب فبراير المقبل.