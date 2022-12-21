الهلال يعبر الاتفاق ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الاتفاق، في الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد، وتأهله إلى ربع النهائي.

تألق الهلال ضد الاتفاق

وانطلقت مواجهة الهلال ضد الاتفاق التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح فارس الدهناء في هز الشباك بعد مرور 4 دقائق فقط، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتألق الدفاع وأنقذ فرصة خطيرة من الاتفاق عند الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، بعد تلقيه عرضية مميزة من محمد البريك.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي الأزرق، وانطلق سالم الدوسري وأطلق تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس عند الدقيقة 19، واستمر الضغط قبل أن يبعد الحارس كرة خطيرة من فييتو عند الدقيقة 37.

طرد وهدفان للزعيم

ومنح حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب فارس الدهناء، التونسي نعيم سليتي عند الدقيقة 39 بعد تدخله بعنف على سالم الدوسري، قبل أن يسجل محمد البريك الهدف الثاني عند الدقيقة 42 بعد تلقيه تمريرة لينفرد بالحارس ويهز الشباك.

واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية وسط أفضلية للاعبي الأزرق، وأحرز فييتو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد الاتفاق بنتيجة 3/ 0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز العديد من التغييرات، لإراحة اللاعبين ومنح الفرص لعدد آخر، وواصل الأزرق السيطرة على اللعب.

وهدأ اللعب نسبيًّا وسط استحواذ للاعبي الأزرق، ونجح ميشيل ديلغادو في تسجل الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الاتفاق برباعية دون رد، وتأهله إلى منافسات دور الـ8 من كأس الملك.