الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع

كشف نادي الهلال اليوم الأربعاء، عن غياب محمد البريك عن مباريات الفريق الكروي الأول لمدة 6 أسابيع بعد إصابته في مباراة النصر في الجولة الـ10 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

إصابة محمد البريك

وذكر بيان النادي عبر حسابه في “تويتر” أن البريك خضع لفحوصات طبية والتي أوضحت أنه يحتاج لفترة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر.

وفي سياق آخر، أجرى الرباعي سلمان الفرج والحارس عبدالله المعيوف والبيروفي أندري كاريلو والمالي موسى ماريجا مرانهم في صالة الإعداد البدني.

ترتيب الهلال

جدير بالذكر أن أزرق الرياض سيواجه نادي ضمك مساء السبت المقبل في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد أزرق الرياض حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري روشن.