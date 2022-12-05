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بسبب الإصابة

الهلال يفقد 4 لاعبين أمام النصر

2022-12-05 الساعة 11:41
الهلال يفقد 4 لاعبين أمام النصر
المواطن - محمد سمعه

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سيفقد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، 4 لاعبين أمام نادي النصر في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم 25 ديسمبر الجاري.

وسيغيب عن ديربي النصر كل من “علي البليهي وياسر الشهراني وسلمان الفرج ومتعب المفرج”.

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وكان علي البليهي محمد العويس وسالم الدوسري أُصيبوا في مباراة السعودية والمكسيك في نهائيات كأس العالم، بينما أُصيب كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني في مباراة الأرجنتين.

إصابات نجوم الهلال 

وأعلن الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن الحارس محمد العويس يُعاني من إصابة في عضلة الكتف وسيغيب لمدة 14 يومًا، أما البريك فيعاني من إصابة في عضلة الساق الخلفية، وسيغيب لمدة تتراوح من 14 إلى 21 يومًا، سلمان الفرج يُعاني من إصابة في عظم الساق وسيغيب لـ 6 أسابيع، سالم الدوسري يُعاني من إصابة في أربطة المفصل، وسيغيب من أسبوعين إلى 3 أسابيع، علي البليهي يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، ياسر الشهراني يخضع لمتابعة طبية ولم يُحدد مدة غيابه، بينما خضع متعب المفرج لمتابعة طبية”.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديًّا على كأس الدرعية يوم الخميس المقبل.

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