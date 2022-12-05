الهلال يكشف تفاصيل إصابات 7 من نجومه

كشف نادي الهلال قبل قليل تفاصيل إصابة 7 من نجومه وهم ” محمد العويس، محمد البريك، سلمان الفرج، سالم الدوسري، علي البليهي، ياسر الشهراني، متعب المفرج”.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن العويس يُعاني من إصابة في عضلة الكتف وسيغيب لمدة 14 يومًا، أما البريك فيعاني من إصابة في عضلة الساق الخلفية، وسيغيب لمدة تتراوح من 14 إلى 21 يومًا، سلمان الفرج يُعاني من إصابة في عظم الساق وسيغيب لـ 6 أسابيع، سالم الدوسري يُعاني من إصابة في أربطة المفصل، وسيغيب من أسبوعين إلى 3 أسابيع، علي البليهي يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، ياسر الشهراني يخضع لمتابعة طبية ولم يُحدد مدة غيابه، بينما خضع متعب المفرج لمتابعة طبية”.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديًا على كأس الدرعية يوم الخميس المقبل.

تاريخ مواجهات الهلال للأندية الإنجليزية

وسبق لـ أزرق الرياض مواجهة الأندية الإنجليزية في 6 مباريات سابقة، حيث كانت المباراة الأولى أمام فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي في عام 1982 وفاز النادي الإنجليزي بثمانية أهداف دون رد.

وفي عام 2008، فاز الهلال وديًّا على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة اعتزال سامي الجابر.

وفي عام 2009، فاز أزرق الرياض على نادي برمنجهام سيتي وديًّا بثلاثية نظيفة، ثم في عام 2012 فاز وديًّا على نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ثم في فبراير الماضي، خسر أزرق الرياض من نادي تشيلسي وديًّا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ثم في أغسطس من العام الحالي فاز أزرق الرياض على نادي نوتنجهام فورست بسداسية مقابل هدف قبل بدء منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.