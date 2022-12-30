الهلال يهزم النصر بريمونتادا تاريخية بـ دوري السيدات

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حقق فريق السيدات لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا عريضًا على سيدات النصر بنتيجة 6-3 ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي الممتاز للسيدات.
وانتهى الشوط الأول من الديربي، بتقدم النصر، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، تحت الأمطار الغزيرة.
وفي الشوط الثاني، تمكن سيدات أزرق الرياض من العودة في النتيجة بريمونتادا تاريخية حيث أحرزن 4 أهداف كاملة، ليقلبن النتيجة من التأخر (2-3)، إلى الفوز بسداسية.
وسجل لـ أزرق الرياض كل من شوخان نور الدين ثلاثة أهداف، إيمان حسن هدفًا، جوري سماح هدفًا، أريج العنزي هدفًا.
بينما سجل لنادي النصر اللاعبة ميساء زياد هدفين وغادة حمادي هدفًا.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد الهلال 22 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن سيدات النصر.