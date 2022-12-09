Icon

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تحضيرًا لاستئناف مباريات دوري روشن

الهلال يواجه الشعلة وديًا الاثنين المقبل

2022-12-09 الساعة 8:18
الهلال يواجه الشعلة وديًا الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الجمعة عن مواجهته لفريق الشعلة وديًا يوم الاثنين المقبل، وذلك تحضيرًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين الخميس القادم.

وكشف حساب النادي عبر “تويتر” أن أزرق الرياض سيواجه نادي الشعلة وديًا يوم الاثنين القادم في مقر النادي، وذلك تحضيرًا لمواجهة الباطن 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن.

قد يهمّك أيضاً
Img

قصة سبعيني هدد مأذونًا لعقد زواجه بفتاة عشرينية

Img

احسب معاشك التقاعدي

رسالة نيوكاسل إلى الهلال 

وفي وقت سابق، وجه الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في “تويتر” رسالة شكر وتقدير إلى أزرق الرياض بعد لقاء الفريقين أمس الخميس في كأس موسم الدرعية.

وقال الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر “تويتر” إلى أزرق الرياض: “شكرًا لكم على استضافتكم، وحظ أوفر للنادي في بقية الموسم الحالي”.

وفي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد، بادر الفريق الإنجليزي بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.

وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق نيوكاسل ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب ذاته رابع الأهداف في الدقيقة الـ81.

واختتم ديلان ستيفنسون أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس لـ نيوكاسل في الدقيقة الـ87، ليفوز الفريق الإنجليزي ببطولة كأس الدرعية على حساب الهلال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم