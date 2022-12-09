الهلال يواجه الشعلة وديًا الاثنين المقبل

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الجمعة عن مواجهته لفريق الشعلة وديًا يوم الاثنين المقبل، وذلك تحضيرًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين الخميس القادم.

وكشف حساب النادي عبر “تويتر” أن أزرق الرياض سيواجه نادي الشعلة وديًا يوم الاثنين القادم في مقر النادي، وذلك تحضيرًا لمواجهة الباطن 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن.

رسالة نيوكاسل إلى الهلال

وفي وقت سابق، وجه الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في “تويتر” رسالة شكر وتقدير إلى أزرق الرياض بعد لقاء الفريقين أمس الخميس في كأس موسم الدرعية.

وقال الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر “تويتر” إلى أزرق الرياض: “شكرًا لكم على استضافتكم، وحظ أوفر للنادي في بقية الموسم الحالي”.

وفي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد، بادر الفريق الإنجليزي بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية متقنة.

وواصل الفريق الإنجليزي ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جويلنتون في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق نيوكاسل ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب الباراجوياني ميجيل ألميرون في الدقيقة الـ77، ثم أضاف اللاعب ذاته رابع الأهداف في الدقيقة الـ81.

واختتم ديلان ستيفنسون أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس لـ نيوكاسل في الدقيقة الـ87، ليفوز الفريق الإنجليزي ببطولة كأس الدرعية على حساب الهلال.