الهلال يُشارك في مونديال الأندية 2022 رسميًا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ترشيح الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقرر إقامتها في المغرب.

الهلال يشارك في مونديال الأندية

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه، أن لجنة المسابقات رشحت الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، لتمثيل القارة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك لعدم استكمال منافسات البطولة القارية قبل انطلاق المسابقة.

ومن جانبه، أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركته، وقال: “كبير آسيا بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا يشارك في كأس العالم للأندية 2022”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليحصد البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية مرتين من قبل في عامي 2019 و2021، واحتل المركز الرابع فيهما، ويطمح للتألق في النسخة الحالية، وتحقيق ميدالية للمرة الأولى في تاريخه.

كأس العالم للأندية 2022

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، قد أعلن عن إقامة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في المغرب، خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل.

ويشارك في كأس العالم للأندية؛ كل من ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، الأهلي المصري، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بجانب الهلال.