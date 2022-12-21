الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثلاثية

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الاتفاق، في الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بتقدم الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم الهلال ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الهلال ضد الاتفاق المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح فارس الدهناء في هز الشباك بعد مرور 4 دقائق فقط، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتألق الدفاع وأنقذ فرصة خطيرة من الاتفاق عند الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، بعد تلقيه عرضية مميزة من محمد البريك.

ومنح الهدف أفضلية للاعبي الأزرق، وانطلق سالم الدوسري وأطلق تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس عند الدقيقة 19، واستمر الضغط قبل أن يبعد الحارس كرة خطيرة من فييتو عند الدقيقة 37.

طرد سليتي وهدفان للأزرق



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب فارس الدهناء، التونسي نعيم سليتي عند الدقيقة 39 بعد تدخله بعنف على سالم الدوسري، قبل أن يسجل محمد البريك الهدف الثاني عند الدقيقة 42 بعد تلقيه تمريرة لينفرد بالحارس ويهز الشباك.

واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية وسط أفضلية للاعبي الأزرق، وأحرز فييتو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد الاتفاق بنتيجة 3/0.