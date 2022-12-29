الهند تفرض قيود كورونا على الوافدين من الصين

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فرضت الهند على المسافرين الذين يدخلون البلاد قادمين من الصين وأربع دول آسيوية أخرى إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا (كوفيد 19) اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأفادت وزارة الصحة في نيودلهي، اليوم الخميس، أن المسافرين سوف يتعين عليهم رفع نتيجة سلبية لفحص تحليل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) الذي تم إجراؤه قبل مدة لا تتجاوز 72 ساعة على منصة إلكترونية.
وسيتم تطبيق القاعدة على المسافرين من البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند.
وتطالب الولايات المتحدة وإيطاليا، من بين دول أخرى، تقديم المسافرين القادمين من الصين فحصًا لفيروس كورونا، وذلك في ضوء الارتفاع في حالات فيروس كورونا في الصين بعد إلغاء سياسة صفر كوفيد 19
وبدأت الهند أخيرًا فحص 2% من إجمالي الركاب الذين يصلون من الخارج عشوائيًّا؛ للتحقق مما إذا كانوا مصابين بالفيروس.