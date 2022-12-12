الهند وروسيا تتفقان على التعامل بالروبية 

قال المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية، أجاي ساهي، إن الهند ستبدأ في تسوية حساباتها التجارية مع روسيا بالروبية الهندية.

موعد تطبيق السياسة الجديدة

وتابع في حوار لصحيفة مينت الهندية، بأن هذه المعاملات التجارية الجديدة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مضيفًا: تم حل عدد من القضايا، وبدأ المصدرون والمستوردون في التقدم إلى البنوك لفتح حسابات بالروبية.

وأضاف: من المتوقع إجراء تسويات تجارية مع روسيا بموجب نظام الدفع الجديد اعتبارًا من الأسبوع المقبل لبعض العمليات.



وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإنه وفقًا للمسؤول فإن خمسة أو ستة بنوك في الهند تلقت إذنًا بفتح حسابات مراسلة خاصة لتسوية العلامات التجارية، وقال: على سبيل المثال، تم فتح ستة حسابات في IndusInd ما يعني أن ستة بنوك روسية مختلفة فتحت حسابات مع هذا البنك.

ويُذكر أنه في أوائل نوفمبر الماضي، سمحت الحكومة الهندية باستخدام عملتها الوطنية في تسويات التجارة الدولية، كما أن البنك المركزي الهندي أصدر تعميمًا موازيًا في منتصف يوليو، ووفقا له فإنه يجب على المستوردين الهنود دفع ثمن السلع أو الخدمات بالروبية.

مضاعفة حجم التجارة

وكانت وسائل إعلام هندية قالت الشهر الماضي إن نيودلهي تعتزم مضاعفة حجم التبادل التجاري مع موسكو، وذكرت حينها صحيفة إنديان إكسبريس، نقلاً عن نتائج اجتماع رفيع المستوى عقد في سبتمبر الماضي، حصول زيادة في حجم التجارة بين البلدين بشكل رئيسي على خلفية الزيادة الحادة في واردات الهند من النفط الروسي.

وبحسب الصحيفة، كانت الهند تستورد في السابق أقل من 1% من إجمالي نفطها الخام من روسيا وزادت خلال الأشهر الأخيرة حوالي 22% من إجمالي طلبها من روسيا، وبذلك أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط للهند.

وأشارت وزارة التجارة الهندية إلى أنها مستعدة لدعم مبادرة العمل بالعمليات الوطنية وهي على ثقة بأن التجارة بين الهند وروسيا ستتضاعف في المستقبل المنظور وسيتم تحفيز ذلك بشكل أكبر عن طريق استخدام الروبية الهندية للتسويات التجارية.