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الهيئة الملكية تعلن عن وظائف برواتب 8 آلاف ريال

2022-12-29 الساعة 10:24
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف برواتب 8 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، برواتب تصل (راتب 8,300 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني أعمال التدفئة والتهوية والتبريد.
– فني كهرباء.
– مراقب عمال طرق.
– فني صيانة.
– فني أجهزة تلفزيون.
– مهندس.
– مدير مشروع.
– معالج بيانات.

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أماكن العمل:

– الجبيل.
– جازان.
– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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