الهيئة الملكية تعلن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) برواتب تصل (راتب 8,300 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– فني إنذار حرائق.
– فني تكييف وتبريد.
– مدير مشروع.
– إداري نظم.
– مشغل معدات ثقيلة.
– مشرف مراقبة العمل.
– رجل أمن.
– سائق.
– فني تكييف.
– معالج بيانات.
– الجبيل.
– جازان.
– ينبع.
– رأس الخير.
– المتوسطة.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس أعلى.
– برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
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