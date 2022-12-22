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في عدة مدن براتب 8,300 ريال

الهيئة الملكية تعلن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

2022-12-22 الساعة 9:33
الهيئة الملكية تعلن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) برواتب تصل (راتب 8,300 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– فني إنذار حرائق.
– فني تكييف وتبريد.
– مدير مشروع.
– إداري نظم.
– مشغل معدات ثقيلة.
– مشرف مراقبة العمل.
– رجل أمن.
– سائق.
– فني تكييف.
– معالج بيانات.

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أماكن العمل:

– الجبيل.
– جازان.
– ينبع.
– رأس الخير.

المؤهلات المطلوبة:

– المتوسطة.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس أعلى.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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