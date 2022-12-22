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إيذانًا بدخول مربعانية الشتاء

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحتفل مع الأهالي بإرث ساعة الطنطورة

2022-12-22 الساعة 5:13
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحتفل مع الأهالي بإرث ساعة الطنطورة
المواطن - فريق التحرير

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تحتفل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مع الأهالي بإرث ساعة الطنطورة، حيث يتعامد ظل أشعة الشمس إيذانًا بدخول مربعانية الشتاء اليوم.

احتفال بإرث الساعة

ونشرت الهيئة الملكية للعلا على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور من احتفال منسوبيها مع الأهالي بإرث ساعة الطنطورة، حيث ترمز لآلية توزيع مياه العيون بين بساتين الواحة الثقافية.

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كما تستخدم لمعرفة فصول السنة، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز الإرث الثقافي للمملكة.

ما هي الطنطورة؟

وتعد الطنطورة هي بناء هرمي عبارة عن ساعة شمسية استخدمت لمئات السنين في العلا.

وبُنيت ساعة “مزولة” الطنطورة بساحة الدرب في البلدة القديمة، من الحجارة على شكل هرمي، وتقع في الجزء الشرقي من البلدة،

ويعتبر يوم دخول مربعانية الشتاء أقصر يوم في العام، ولا يتعامد ظل الطنطورة على علامة بارزة على الأرض إلا مرة واحدة كل عام.

دخول الشتاء

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، أعلنت في وقت سابق، أن فصل الشتاء يبدأ فلكيًا اليوم الخميس، حيث تصل الكرة الأرضية إلى نقطة الانقلاب الشتوي عند الساعة 12:48 صباحًا بتوقيت مكة.

وأوضحت جمعية جدة أن الشمس تكون ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للأرض والذي سيستمر حوالي 89 يومًا.

إرث ساعة

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