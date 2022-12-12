الوحدة سبب تأجيل مباراة الاتحاد والشباب

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، السبب وراء تفكير لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، في تأجيل مباراة الاتحاد والشباب في الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والشباب

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “نادي الاتحاد لم يفكر في تقديم طلب لتأجيل مباراته مع الشباب لأن إدارة أنمار الحائلي كانت تعلم بأن الطلب سيتم رفضه ولكن إصرار نادي الوحدة على تأجيل مباراته مع نادي الفتح لغياب حارسه المغربي منير المحمدي وتواجده مع منتخب بلاده في مونديال قطر، دفع لجنة المسابقات للتفكير في تأجيل لقاء الاتحاد ضد الشباب لتواجد حمدالله مع المنتخب المغربي”.

وأضاف الفراج: “تصريح سابق لـ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شجّع إدارة نادي الوحدة بقيادة سلطان أزهر للتقدم بطلب إلى لجنة المسابقات لتأجيل مباراة الفتح بالجولة التاسعة في دوري روشن السعودي”.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر”: إن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بصدد إصدار قرار بتأجيل مباراة الشباب والاتحاد والوحدة ضد الفتح بسبب صعود منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال، حيث سيغيب عن الاتحاد، اللاعب حمدالله وعن نادي الوحدة الحارس منير المحمدي.

وكان حمدالله تأهل مع منتخب بلاده لنصف نهائي المونديال القطري، بعد إقصاء منتخب البرتغال بهدف دون رد.

ومع تأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم، فسوف يواجه منتخب فرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن، مما يعني غياب نجم نادي الاتحاد عن مواجهة الشباب يوم الخميس المقبل في دوري روشن.