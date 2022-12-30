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الوحدة يتفوق ضد العدالة

2022-12-30 الساعة 12:26
الوحدة يتفوق ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواصلة تفوقه ضد العدالة، واستعادة نغمة الانتصارات ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الوحدة ضد العدالة

ويلعب الوحدة ضد العدالة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.

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ويملك فرسان مكة سجلًا مميزًا ضد العدالة، حيث تقابلا 4 مرات في جميع البطولات، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا في مواجهة واحدة، وسجل 8 أهداف واستقبل هدفين، وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات.

وتواجه الوحدة ضد العدالة مرتين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2022، ونجح فرسان مكة في تحقيق الفوز ذهابًا على ملعبه بهدفين دون رد، وتفوق خارج أرضه إيابًا بنتيجة 4/2.

الوحدة ضد العدالة
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة أنه يعود للعب في أرضه للمرة الأولى منذ مواجهة الباطن في أكتوبر الماضي.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

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