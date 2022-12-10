الوطن العربي على موعد مع ذروة شهب التوأميات الثلاثاء

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه من المقرر أن تشهد سماء الوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل الثلاثاء المقبل وخلال الساعات قبل شروق شمس الأربعاء 14 ديسمبر وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.

طمس الشهب

وأوضحت جمعية جدة في بيان صادر عنها أن سنة 2022 تعتبر غير مثالية لشهب التوأميات لتزامن وجود القمر الأحدب المتناقص في قبة السماء معظم الليل مع ذروة نشاطها، ما سيتسبب في طمس معظم الشهب الخافتة، لكنها لفتت إلى أن التوأميات عديدة ومشرقة لذلك من الممكن أن يكون هناك تساقط جيد على الأرجح من حوالي الساعة 3 صباحًا حتى الفجر عند مراقبة الأفق الشرقي بالعين المجردة من مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدن.

وتابعت أن شهب التوأميات ستنطلق ظاهريًا من أمام كوكبة التوأمان بالقرب من النجم رأس التوأم المقدم، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر.

نشاط التوأميات سنويًا

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة أن التوأميات تنشط سنوياً في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر وفي ظروف جوية مثالية، موضحة أن مع عدم وجود القمر تنتج ما قد يصل إلى 120 شهابًا ملونًا في الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقي الذي سوف يشاهد فهذا متروك للرصد.

وأشارت إلى أن مصادر معظم زخات الشهب تكون عادة “المذنبات” ولكن مصدر شهب التوأميات الجسم – فايثون 3200 – الذي يطلق علية المذنب الصخري.