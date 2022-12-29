الوفرة الاقتصادية على منصة أبشر تتجاوز 17 مليار ريال سنويًّا

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قال المتحدث الرسمي لمنصة أبشر طارق الحميد: إن الوفرة الاقتصادية من المنصة أكثر من 17 مليار ريال سنويًّا.
وتابع الحميد، بمداخلة مع قناة الإخبارية: قمنا بعقد أكثر من دراسة بشأن منصة أبشر لتقييم الأثر الأمني والبيئي والاجتماعي والمالي والاقتصادي للمنصة.
أوضح متحدث أبشر أن الوفر الاقتصادي هنا يشمل جميع الأطراف على المنصة بداية من مقدم الخدمة إلى المستفيد منها وكذلك الاقتصاد والبنية التحتية.