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الوفرة الاقتصادية على منصة أبشر تتجاوز 17 مليار ريال سنويًّا

2022-12-29 الساعة 12:04
الوفرة الاقتصادية على منصة أبشر تتجاوز 17 مليار ريال سنويًّا
المواطن - فريق التحرير

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قال المتحدث الرسمي لمنصة أبشر طارق الحميد: إن الوفرة الاقتصادية من المنصة أكثر من 17 مليار ريال سنويًّا.

دراسة المنصة

وتابع الحميد، بمداخلة مع قناة الإخبارية: قمنا بعقد أكثر من دراسة بشأن منصة أبشر لتقييم الأثر الأمني والبيئي والاجتماعي والمالي والاقتصادي للمنصة.

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تشمل جميع الأطراف

أوضح متحدث أبشر أن الوفر الاقتصادي هنا يشمل جميع الأطراف على المنصة بداية من مقدم الخدمة إلى المستفيد منها وكذلك الاقتصاد والبنية التحتية.

 

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