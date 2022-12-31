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حذرت استشارية الحساسية والمناعة الدكتورة نجوى الصاوي، من الولادة القيصرية غير الضرورية، والتي تسبب مرض الربو للطفل.
فيديو | استشارية حساسية ومناعة د. نجوى الصاوي: الولادة القيصرية غير الضرورية تسبب مرض الربو للطفل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QMlR9bhWdwقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2022
وقالت الصاوي، خلال تصريحات لبرنامج “نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن بعض الأمهات تفضل الولادة القيصرية خشية تعرضها للآلام أو إنجابها لمولودها في يوم معين، بينما أثبتت الدراسات الأمريكية أن الولادة القيصرية قد تسبب للطفل مرض الربو.
ولفتت إلى أن الأطعمة السريعة والمواد المصنعة في المطاعم واستخدام المواد الحافظة والملح الصيني كلها عوامل أيضًا تزيد من معدل الإصابة بالحساسية بشكل عام ومنها أمراض الربو، لذا لا بد من تحسين الغذاء للأم والطفل.
وأوضحت أن الأم عليها أن تعتمد على الرضاعة الطبيعية لطفلها وتكون بيئة الطفل خالية من الدخان والبخور والشيشة والسجائر، حرصًا على صحته وعدم إصابته بأمراض الربو.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة في وقت سابق، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية يقي من مضاعفات الربو لدى المرضى.
وقالت الصحة إن مرضى الربو هم من أكثر الفئات المعرضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية حتى وإن كانت غير شديدة؛ لأن الفيروس قد يسبب تهيج الشعب الهوائية ويحفز أزمات الربو.