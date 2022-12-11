اليابان تطلق أول مركبة فضاء للقمر

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم
تطلق اليابان، اليوم الأحد، أول مركبة فضاء إلى القمر من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.
ومن المقرر أن تطلق شركة آي سبيس اليابانية الخاصة الناشئة المركبة هاكوتو-آر من كيب كنافيرال بعد تأجيلها مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ سبيس إكس 9 الذي يحمل المركبة.
وتهدف مركبة شركة آي سبيس إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، في مدار حول القمر، للبحث عن رواسب المياه قبل أن تهبط في فوهة أطلس.
وستنشر مركبة الهبوط إم1، المستكشف راشد رباعي العجلات الذي تصنعه دولة الإمارات ومسبارين آليين وجهاز بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية.
وتمكنت وكالات الفضاء الوطنية بالولايات المتحدة وروسيا والصين من الهبوط على سطح القمر خلال الخمسين عاما الماضية، ولكن لم تفعل أي شركة ذلك.
وسيكون نجاح المهمة أيضا علامة فارقة في التعاون الفضائي بين اليابان والولايات المتحدة في وقت أصبحت فيه الصين تنافس بشكل متزايد في مجال الفضاء ولم تستخدم الصواريخ الروسية في إطلاق مركبات الفضاء، في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكشف الملياردير يوساكو مايزاوا، يوم الجمعة الماضية، عن أفراد الطاقم الثمانية، وهو يأمل في القيام بالرحلة إلى القمر في أقرب وقت في العام المقبل.
ويشير اسم هاكوتو إلى الأرنب الأبيض، الذي يعيش على القمر في التراث الشعبي الياباني. والعام المقبل هو عام الأرنب في التقويم الآسيوي. ومن المتوقع أن تهبط المركبة، التي تم تجميعها في ألمانيا، على سطح القمر في أواخر أبريل نيسان.