اليابان تفرض ضرائب على أبل بقيمة 98 مليون دولار

كشفت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية، أن شركة الإلكترونيات العملاقة أبل تواجه مطالبات ضريبية بنحو 98 مليون دولار في اليابان، على خلفية كمية من مبيعات الأجهزة بدون رسوم لسائحين أجانب.

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وبحسب الصحيفة الاقتصادية اليابانية، فإن قواعد التسوق المعفى من الضرائب للأجانب الذين يقيمون في اليابان أقل من 6 أشهر لا تنطبق على المشتريات التي تتم بغرض إعادة البيع.

ويقول التقرير الياباني: إن صفقة واحدة في أحد متاجر أبل ستور في اليابان شهدت قيام شخص بشراء مئات الأجهزة من إنتاج أبل مرة واحدة، وهو ما يشير إلى أن هذه المشتريات تمت بغرض إعادة البيع، وبالتالي لا تتمتع بالإعفاء الضريبي للأجانب، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وأفادت نيكي أن أبل أوقفت البيع المعفى من الضرائب في اليابان في يونيو الماضي، ويعتقد أنها قدمت إقرارًا ضريبيًّا معدلًا للسلطات اليابانية.