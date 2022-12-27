اليابان تفرض ضرائب على أبل بقيمة 98 مليون دولار

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
كشفت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية، أن شركة الإلكترونيات العملاقة أبل تواجه مطالبات ضريبية بنحو 98 مليون دولار في اليابان، على خلفية كمية من مبيعات الأجهزة بدون رسوم لسائحين أجانب.
وبحسب الصحيفة الاقتصادية اليابانية، فإن قواعد التسوق المعفى من الضرائب للأجانب الذين يقيمون في اليابان أقل من 6 أشهر لا تنطبق على المشتريات التي تتم بغرض إعادة البيع.
ويقول التقرير الياباني: إن صفقة واحدة في أحد متاجر أبل ستور في اليابان شهدت قيام شخص بشراء مئات الأجهزة من إنتاج أبل مرة واحدة، وهو ما يشير إلى أن هذه المشتريات تمت بغرض إعادة البيع، وبالتالي لا تتمتع بالإعفاء الضريبي للأجانب، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وأفادت نيكي أن أبل أوقفت البيع المعفى من الضرائب في اليابان في يونيو الماضي، ويعتقد أنها قدمت إقرارًا ضريبيًّا معدلًا للسلطات اليابانية.