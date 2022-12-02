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المنتخب الياباني حقق فوزًا مثيرًا بثنائية

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي المونديال

2022-12-02 الساعة 12:14
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي المونديال
المواطن - محمد سمعه

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نجح منتخب اليابان في تحقيق فوز ثمين على منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليصعد المنتخبين معًا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

اليابان ضد إسبانيا 

وتقدم المنتخب الإسباني بالهدف الوحيد في الشوط الأول عبر رأسية من اللاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الـ12 من عمر الشوط.

وحافظ المنتخب الإسباني على تفوقه ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف.

وفي الشوط الثاني، فجر المنتخب الآسيوي مفاجأة من العيار الثقيل، بإحراز هدفين في شباك المنتخب الإسباني، عبر اللاعبين ريتسو داون وأوه تانكا في الدقيقتين الـ48 والـ51.

اليابان ضد إسبانيا

وظل منتخب الساموراي محافظًا على تفوقه ليُصبح رصيده 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متأهلًا في المركز الأول لدور ثمن النهائي، أما المنتخب الإسباني فصعد ثانيًا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث.

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