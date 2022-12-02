اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي المونديال

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نجح منتخب اليابان في تحقيق فوز ثمين على منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليصعد المنتخبين معًا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.
هدف اليابان "48" : اليابان 1-1 إسبانيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @SEFutbol @rfef @fedefutbolcrc @JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/l7hbaJXiDg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وتقدم المنتخب الإسباني بالهدف الوحيد في الشوط الأول عبر رأسية من اللاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الـ12 من عمر الشوط.
وحافظ المنتخب الإسباني على تفوقه ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف.
هدف إسبانيا "12" : اليابان 0-1 إسبانيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @SEFutbol @rfef @fedefutbolcrc @JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/R2JqCoDKJf
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وفي الشوط الثاني، فجر المنتخب الآسيوي مفاجأة من العيار الثقيل، بإحراز هدفين في شباك المنتخب الإسباني، عبر اللاعبين ريتسو داون وأوه تانكا في الدقيقتين الـ48 والـ51.
وظل منتخب الساموراي محافظًا على تفوقه ليُصبح رصيده 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متأهلًا في المركز الأول لدور ثمن النهائي، أما المنتخب الإسباني فصعد ثانيًا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث.
هدف اليابان "51" : اليابان 2-1 إسبانيا .. هل تتفق مع قرار الحكم أم الكرة تجاوزت الخط؟#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @SEFutbol @rfef @fedefutbolcrc @JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/9DiC0IHPZh
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022