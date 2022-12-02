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اليوم الوطني الإماراتي 51 احتفال بمسيرة حافلة بالإنجازات

2022-12-02 الساعة 12:44
اليوم الوطني الإماراتي 51 احتفال بمسيرة حافلة بالإنجازات
المواطن - متابعة

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تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة، بذكرى اليوم الوطني الإماراتيالـ51 والذي تم باتحاد الإمارات السبع حيث يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.

انطلاقة الاتحاد

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقروا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

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وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م، أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد، ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيًا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.

ويأتي احتفال الإمارات بيومها الوطني هذا العام تحت شعار “روح الاتحاد”، حيث يعد هذا الاحتفال الأول في عهد رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تولى مقاليد الحكم في 14 مايو الماضي، خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

يوم الوطن

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، هنأ الشيخ محمد بن زايد شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، حيث قال إن “الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وإخوانه كتابة التاريخ”.

وأضاف “قصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة، ستستمر بإذن الله بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام وأنتم بخير”.

احتفالات ضخمة

ومن المقرر أن تبدأ احتفالات اليوم الوطني للإمارات من اليوم وحتى يوم 11 ديسمبر الجاري، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

وكشفت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ51، عن بعض تفاصيل الاحتفال الرسمي، فأوضحت روضة القبيسي، المنتج التنفيذي الإبداعي، أن الفكرة العامة لعرض عيد الاتحاد المقبل مستوحاة من التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وطموحاتها للمستقبل.

فيما أشارت عائشة حاضر المديرة الإبداعية إلى أن الاحتفال الرسمي، سيأخذ الجمهور في رحلة بصرية مبهرة تسلط الضوء على جيل الرواد الملهمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في سبعة مجالات رئيسية، وهي: العلوم البحرية، والبيئة، والزراعة، والفضاء، ووسائل النقل، والطاقة الشمسية، والتعليم، وتهدف هذه القصص إلى إلهام جيل الغد وتعزيز الهوية الوطنية.

وسيتم بث الحفل الرسمي لليوم الوطني للإمارات في أكثر من 50 موقعًا في إمارات الدولة.

 

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