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يلعبان ضمن التشكيلة الأساسية للبرتغال

اليونايتد يدعم دالوت وفرنانديز أمام المغرب بدور الثمانية

2022-12-10 الساعة 6:06
اليونايتد يدعم دالوت وفرنانديز أمام المغرب بدور الثمانية
المواطن - عاطف عبداللطيف

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قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، الدعم للاعبيه دييجو دالوت وبرونو فرنانديز، اللذين يلعبان ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال في مواجهة المغرب بدور الثمانية بكأس العالم قطر 2022.

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تمنيات بالتوفيق

وكتب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقع تويتر، اليوم السبت: دييجو دالوت وبرونو فرنانديز ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال في مواجهتهم للمغرب اليوم بربع النهائي في كأس العالم قطر 2022.. كل التوفيق يا شباب.

وتترقب الجماهير مباراة المغرب والبرتغال في مونديال قطر 2022، وسط منافسة قوية من المنتخبين لخطف بطاقة التأهل.

إثارة كبيرة

ويواجه أسود الأطلس، منتخب البرتغال على استاد الثمامة، اليوم السبت، بعد قليل، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال كأس العالم 2022.

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