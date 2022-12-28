اليونيسيف يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الزعتري

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الأردن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بهدف الاطلاع على المشاريع المقدمة من مركز الملك سلمان لإغاثة للقاطنين في المخيم.

أبرز الجهود الإغاثية

وقام الوفد بجولة على المركز السعودي لخدمة المجتمع والعيادات وزيارة المعرض الدائم للاطلاع على أبرز الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين، مثمنين ما تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات للاجئين على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ مشاريعه وبرامجه، مؤكدًا أن هذه الأعمال المميزة تسهم في دعم العمل الإنساني حول العالم.