Icon

متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبدى إعجابه بالمعايير المتقدمة في تنفيذ المشاريع

اليونيسيف يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الزعتري

2022-12-28 الساعة 11:29
اليونيسيف يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الزعتري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الأردن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بهدف الاطلاع على المشاريع المقدمة من مركز الملك سلمان لإغاثة للقاطنين في المخيم.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسابقة توقعات النتائج تقدم تجربة مونديالية مبتكرة في منطقة فان فيستيفال

Img

تحذير مرضى الكوليسترول من أدوية تسبب هشاشة العظام 

أبرز الجهود الإغاثية

وقام الوفد بجولة على المركز السعودي لخدمة المجتمع والعيادات وزيارة المعرض الدائم للاطلاع على أبرز الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين، مثمنين ما تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات للاجئين على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ مشاريعه وبرامجه، مؤكدًا أن هذه الأعمال المميزة تسهم في دعم العمل الإنساني حول العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي
آخر الاخبار

النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي

آخر الاخبار
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...
السعودية اليوم

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...
حصاد اليوم

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...

حصاد اليوم
عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...
غرائب

عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...

غرائب
بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...
العالم

بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...

العالم
جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض
السعودية اليوم

جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض

السعودية اليوم