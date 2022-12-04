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امش على القمر في بوليفارد وورلد

2022-12-04 الساعة 10:34
امش على القمر في بوليفارد وورلد
المواطن - الرياض

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نشر موسم الرياض، مقطع فيديو يوضح تجربة الهبوط على سطح القمر، في مشهد خيالي بديع، من خلال منطقة بوليفارد وورلد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022.

وقال موسم الرياض في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: الخيال صار واقعًا، رحلة إلى المجرات والفضاء بين النجوم والكواكب والمشي على سطح القمر وأكثر في بوليفارد وورلد.

بوليفارد وورلد

تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

يعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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