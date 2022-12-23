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بسبب الحالة المطرية

انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا

2022-12-23 الساعة 11:22
انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا
المواطن - فريق التحرير

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كشف مدير العلاقات والإعلام في مطار جدة، د. تركي الذيب، تفاصيل الحركة الجوية في مطار جدة، ومدى تأثرها بالحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًّا.

وأكد الذيب، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن الحركة الجوية في مطار جدة تأثرت بشكل جزئي مع بداية الحالة المطرية، خاصة الرحلات الجوية صباح الجمعة وحتى الساعة 12 ظهرًا، مشيرًا إلى أن الرحلات الآن منتظمة في مواعيدها.

الحركة منتظمة

وتابع: حاليًّا يشهد مطار جدة حركة تشغيلية منتظمة، وكافة الرحلات تقلع في مواعيدها المجدولة.

أمطار غزيرة

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.

إغلاق جزئي

في السياق ذاته، أغلقت أمانة جدة، الواجهة البحرية جزئيًّا؛ بسبب ارتفاع الأمواج من دوار النورس جنوبًا حتى مركز حرس الحدود.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على موقع تويتر، أمانة جدة: إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج من دوار النورس جنوبًا حتى مركز حرس الحدود.

 

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