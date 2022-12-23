انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا

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كشف مدير العلاقات والإعلام في مطار جدة، د. تركي الذيب، تفاصيل الحركة الجوية في مطار جدة، ومدى تأثرها بالحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًّا.
فيديو | مدير العلاقات والإعلام في مطار جدة د. تركي الذيب: الحركة الجوية في مطار جدة تأثرت بشكل جزئي والآن الرحلات منتظمة في مواعيدها#الإخبارية pic.twitter.com/MLocgChaIa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022
وأكد الذيب، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن الحركة الجوية في مطار جدة تأثرت بشكل جزئي مع بداية الحالة المطرية، خاصة الرحلات الجوية صباح الجمعة وحتى الساعة 12 ظهرًا، مشيرًا إلى أن الرحلات الآن منتظمة في مواعيدها.
وتابع: حاليًّا يشهد مطار جدة حركة تشغيلية منتظمة، وكافة الرحلات تقلع في مواعيدها المجدولة.
وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء متفرقة من محافظة جدة.
في السياق ذاته، أغلقت أمانة جدة، الواجهة البحرية جزئيًّا؛ بسبب ارتفاع الأمواج من دوار النورس جنوبًا حتى مركز حرس الحدود.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة على موقع تويتر، أمانة جدة: إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج من دوار النورس جنوبًا حتى مركز حرس الحدود.