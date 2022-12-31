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انتفاضة أبها تقلق الاتحاد

2022-12-31 الساعة 2:59
انتفاضة أبها تقلق الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مستوى مميزًا خلال المباريات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد الاتحاد.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب أبها ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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أبها
لاعبو زعيم الجنوب – المصدر spl

وقبل لقاء اليوم، يحتل زعيم الجنوب المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويملك لقاء مؤجل ضد الشباب.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

أبها ينتفض في دوري روشن

وشهدت الجولات الأخيرة انتفاضة كبيرة في أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، ليتقدم 7 مراكز في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ما يحفزه للتألق في مباراة اليوم.

العدالة ضد أبها
لاعبو زعيم الجنوب – المصدر @abhaFC

وتعود آخر خسارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في السابع من أكتوبر الماضي ضد النصر، قبل أن يفوز في 4 مباريات متتالية على حساب التعاون والباطن بنتيجة 3/1، الطائي بهدفين مقابل هدف، والعدالة بثنائية دون رد.

على الجانب الآخر، يُعد الاتحاد الفريق الوحيد الذي تجنب الخسارة في دوري روشن السعودي حتى الآن، وتمكن من الفوز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 14 هدفًا، واستقبل هدفين، ليكون الأقوى دفاعيًا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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