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في افتتاح الجولة الـ11

انتفاضة الفتح والفيحاء تُصعب لقاء اليوم

2022-12-30 الساعة 1:53
انتفاضة الفتح والفيحاء تُصعب لقاء اليوم
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة والفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المستوى المميز الذي ظهرا عليه خلال الجولات الأخيرة.

تألق الفتح والفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والفيحاء عند الساعة 3:30 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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الفتح والفيحاء
جانب من مباراة سابقة بين الفتح والفيحاء – المصدر spl

وتتشابه ظروف الفتح والفيحاء قبل مباراة اليوم، حيث انتفض الفريقان في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ونجحا في إيقاف سلسلة نزيف النقاط، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما، نظرًا لرغبة كل منهما في مواصلة تألقه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، حيث تجاوز الخليج بهدفين مقابل هدف، وكسب الرائد بهدف نظيف، قبل أن يحقق مفاجأة في الجولة الماضية بالفوز على الشباب بنتيجة 4/1.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

على الجانب الآخر، استعاد الفريق البرتقالي توازنه في دوري روشن السعودي قبل مباراة الفتح والفيحاء، ونجح في تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم بالجولتين الماضيتين، حيث فاز على الخليج والطائي بنتيجة 2/1.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط.

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